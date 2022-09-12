Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, чому не хоче повертати своїх дітей до України.

Своїми думками артист поділився в Instagram.

– Моя сім’я зараз проживає в районі Буйон – він чистий та безпечний. Але є й інші локації Франції, і вони не такі. У цій школі, куди ходять мої діти, вони єдині українці, – почав свою думку телеведучий.

Ведучий не повертає свою сім’ю до України, оскільки у Франції немає сирен, діти навчаються у хорошій школі і там безпечно. Шоумен сподівається, що зможе забрати родину до кінця року, але поки що таке рішення не ухвалювалося.

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– Можете кидати в мене камінням, але це моє рішення. Усіх обіймаю і бажаю безпеки дітям. Ми, батьки, про себе подбаємо, але за дітей відповідаємо, – додав Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатолій Анатоліч приєднався до будівельного батальйону Добробат після поїздки до Франції на початку літа. Артист тоді заявив, що разом із Лілею Ребрик допомагатиме і розповідатиме про свої справи підписникам.