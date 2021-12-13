Фіналіст романтичного реаліті Холостячка 2 Дмитро Шевченко розповів, чи спілкується зі Златою Огнєвіч та як змінилося його життя після проекту.

В інтерв’ю програмі Неймовірна правда про зірок Шевченко зізнався, що зараз підтримує дружні стосунки із Холостячкою.

– Вона вміє дружити. Я вірю в дружбу між чоловіком та жінкою. Коли є якесь питання, ми можемо зідзвонитися. Нічого, крім дружби, бути не може. Перед фінальною церемонією я був певен, що мені скажуть Так, – розповів учасник реаліті.

За словами чоловіка, після проекту його почали впізнавати на вулиці, також на його тренування частіше стали приходити дівчата.

Після перегляду реаліті Холостячка Дмитро почав більше працювати над собою.

– Я б нічого не змінював. Але зараз, коли я переглядаю проект, я бачу моменти, які потрібно пропрацювати. Досить мовчазний був на проекті. Можливо я б більше розмовляв і проявлявся, – сказав Дмитро.

Дмитро зізнався, що зараз готовий до сім’ї та дітей, а також мріє побудувати будинок. Наразі він переїхав до Києва і працює тренером.

Для комфортного життя у столиці Шевченку на місяць треба від $5 тис. Дмитро розповів, що ніколи не будував стосунки із двома дівчатами одночасно, оскільки вважає це неправильним.

– Якщо будуєш стосунки, то це має бути одна людина. Якщо це подвійна гра, ти сам зраджуєш себе, – додав Дмитро.