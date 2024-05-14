Український репер Otoy (В’ячеслав Дрофа) різко висловився на адресу співачки Христини Соловій. Він вважає, що артистка поводиться дуже зверхньо та має незрілу позицію.

Що Otoy сказав про Христину Соловій

Репер згадав, як Соловій критикувала зірок, які гастролюють за кордоном, а потім оголосила про власний концертний тур містами Європи.

– Христина Соловій може нах*й піти, якщо чесно, вона настільки себе зверхньо поводить. Я подивився, як вона себе поводить в шоу, як вона мислить… Я дивився в контексті шоу Леви на джипі. Мені скинули нарізку, де вона така: Всі ці артисти в Європі їздять, вони собі кайфують. Треба залишатися в Україні. Я тут потрібна. А, до речі, у мене скоро тур Європою, – сказав Otoy.

Музикант наголосив, що Христина Соловій не імпонує йому як людина. А безкомпромісну позицію співачки Otoy вважає незрілою.

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– Ця позиція безкомпромісна – це насправді позиція дуже незріла. Це позиція рожевого світу, де поні ср*ть веселкою. На жаль, в житті так не працює, а тим більше, не працює в Україні, – додав репер.

Нещодавно Маша Єфросиніна зізналася, що важко пережила скандал, який спалахнув під час інтерв’ю з Христиною Соловій. У ньому співачка заявила, що ведуча належить до тих, хто “розмиває культурні кордони”, і що у неї “руки в крові українців”.

Фото: Христина Соловій, Otoy

Джерело: Пряма Червона