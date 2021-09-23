Американський мільярдер Джон Полсон подав на розлучення зі своєю дружиною Дженні, з якою прожив у шлюбі 21 рік. Тепер на них чекає боротьба за майно, через що чоловік може втратити половину своїх грошей.

Річ у тім, що 65-річний Джон закохався в 33-річну модель, через яку і вирішив розлучитися зі своєю дружиною, з якою одружився в 2000 році. Під час одруження пара не укладала шлюбного договору, а це означає, що Дженні за законом може претендувати на значну частину спільно нажитого майна. Воно оцінюється в $4-6 млрд.

Крім того, у подружжя є дві доньки – Жизель і Даніель.

Джон Полсон розбагатів у 2008 році, заробивши понад $20 млрд на іпотечній кризі.

Розлучення мільярдера з дружиною може стати найдорожчим в історії. Адвокат Джона – Вільяма Забела, який представляв інтереси мільярдера Джорджа Сороса. Дженні, в свою чергу, поки що веде переговори з найвідомішим адвокатом зі шлюборозлучних процесів Манхеттена – Робертом Коеном.

Нова кохана Полсона – модель, дієтолог і блогер Аліна де Алмейда. Закохані познайомилися влітку 2021 року. Пара вже проживає разом у хмарочосі Олімпік-Тауер на П’ятій авеню в Нью-Йорку.