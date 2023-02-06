Вранці 6 лютого весь світ сколихнули жахливі новини – у південній частині Туреччини та на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала, який забрав життя багатьох мирних громадян.

Станом на 17:30 відомо про 1 498 загиблих та понад 8 500 поранених внаслідок землетрусу в Туреччині. У Сирії загинули щонайменше 820 людей, поранені – понад 1 тис. Тисячі будівель зруйнувалося в обох країнах, а з-під завалів продовжують діставати людей. Його також відчули у Лівані, Румунії, на Кіпрі та в Ізраїлі.

Українські зірки висловлюють свої співчуття всім, кого торкнувся страшний землетрус, який стався 6 лютого.

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Лідер гурту Бумбокс та військовий Андрій Хливнюк оприлюднив у своєму Instagram фото прапора Туреччини.

– Прийміть наші щирі співчуття, – написав він.

Музичний продюсер Потап поділився аналогічним знімком, зазначивши, що серце крається за тих, хто постраждав від руйнівного землетрусу в Туреччині.

– Хочу висловити глибокі співчуття рідним та близьким тих, кого трагічно забрали у нас зарано. Мої думки з усіма вами у цей неймовірно складний час. Незважаючи на трагедію, це дає мені надію побачити стабільність турецького народу, коли він працює разом, щоб допомогти постраждалим. Бажаю їм усім сил та мужності у цей страшний час, – зазначив Потап.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав фото з наслідками землетрусу, наголосивши, що це жах, а у природи свої плани.

– Скільки людей просто за лічені секунди втратили домівки та рідних, – написав кулінар.

Телеведучий Юрій Горбунов також висловив свої співчуття, побажавши народу Туреччини триматися.

– Жахливий землетрус у Туреччині! Вже понад тисячу загиблих! Наші співчуття всім постраждалим! Тримайся, народе Туреччини, – зазначив він.

Актор Тарас Цимбалюк наголосив, що сьогодні весь світ став свідком горя.

– Глибокі співчуття сім’ям загиблих. Отакий жах сьогодні довелося пережити мешканцям Туреччини та Сирії, – написав артист.

Ведучий Андрій Бєдняков також не залишився осторонь.

– Хочу сказати слова підтримки народу Туреччини, – наголосив він.

Співачка Надя Дорофєєва показала, як налякані люди тікають від землетрусу.

– Туреччина сьогодні… Який жах, – написала виконавиця.

Висловила співчуття і співачка Наталія Могилевська.

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