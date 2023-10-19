Усі дівчата з родини співачки Олі Полякової зібралися разом. Артистка дуже зраділа з цього приводу та записала відео з доньками Машею і Алісою.

– Хто приїхав? Мої дівчатка приїхали! – радісно повідомила знаменитість, не уточнюючи подробиць.

Родина не надто часто збирається разом. Раніше старша донька Олі Полякової Марія розповідала, що живе сама, та ділилася з підписниками у соцмережах лайфхаком зі швидкого приготування їжі.

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Дівчина встигла рік провчитися у лондонському музичному університеті, проте повернулася до України. Тут вона навчається в київській музичній академії імені Чайковського.

Молодша донька Аліса зараз вчиться у Лондоні. На відео можна помітити, як підросла дівчинка. Нещодавно їй виповнилося 12 років. З цієї нагоди Оля Полякова показала цілу підбірку архівних фото Аліси. Шанувальники тоді візначили, що молодша донька більше схожа на батька, а старша – на матір.

Нагадаємо, що підписники цікавилися, чи не планує артистка з чоловіком ще дітей. На це Суперблондинка дала загадкову відповідь, зазначивши, що життя непередбачуване.