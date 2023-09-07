Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що від стресу, який спричиняє війна, не застрахований ніхто, зокрема й родина глави держави в тому числі. Зеленська відверто відповіла на питання журналістів ВВС Україна, що поцікавилися, як вона.

– Можна відповісти так, як ми відповідаємо всі одне одному: Тримаюся! У нас є величезна надія на перемогу, але це довге очікування й стрес, який, безумовно, дається взнаки. Тому кожен по-різному шукає собі розраду або стимули, які не дають зупинитися. Для мене таким стимулом є робота. Мене дуже підтримують історії українців, що надихають, – розповіла перша леді країни.

Олена Зеленська не приховує, що найбільше їй болить те, як війна позначається на дітях. Зокрема, на її доньці та синові.

– Мої діти нічого не планують, хоча вони мріють про подорожі, про нові відчуття. Родина роз’єднана, ми не маємо можливості бачитися всі разом так часто, як хотілося б. Синові не вистачає батька. Нам не вистачає один одного. Але ми тримаємося, і я впевнена, що витримаємо все, – переконана дружина очільника держави.

Олена Зеленська додала, що багато в чому їй допомагає програма з ментального здоровʼя, якою вона опікується. Нагадаємо, нині в Києві триває Саміт перших леді та джентельменів, що присвячений саме темі ментального стану українців, впливу війни на нього й можливостям, що дозволять мінімізувати наслідки.