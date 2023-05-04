Музичний продюсер і виконавець Потап привітав свою дружину Настю Каменських із днем народження. 4 травня співачці виповнюється 36 років, і Олексій не міг пройти повз таку подію.

– Найкраща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша пані, найдобріше серце, найкрасивіша душа, – почав своє звернення до Насті Потап.

Актор опублікував своє привітання в Instagram, додавши до цього знімок співачки.

– Це все ти, моє жабенятко, я закоханий у тебе шалено і до нестями, заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати і перемагати! Люблю тебе, як сонце любить ранок, як соловей світанок. З днем народження, найкрасивіша жінко у Всесвіті, – додав Потап.

Артист не пошкодував слів, зробивши приємно своїй дружині.

Каменських уже відреагувала на теплі привітання, і відповіла, що дуже любить Олексія.

За свої 36 років Настя пройшла дуже довгий і непростий шлях становлення такою людиною, якою вона є зараз. З самого дитинства вона мріяла стати співачкою і робила все, щоб досягти своєї мрії. Як змінювалася Настя Каменських за свої 36 років можна дізнатися на Фактах ICTV.