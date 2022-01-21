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Моє море: Alyosha презентувала новий кліп із чоловіком Тарасом Тополею

21 Січня 2022, 17:34
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Моє море: Alyosha презентувала новий кліп із чоловіком Тарасом Тополею

Українська співачка Alyosha презентувала кліп на трек Моє море. У зйомках ролика також взяв участь її чоловік та фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.

Пісня присвячена коханню, а у ліриці артистка зазначає, що очі — дзеркало душі.

Співачка метафорично порівнює очі з морем, безмежна глибина якого сповнена потаємного: що не видно зовні — таїться всередині.

– Я закликаю слухачів звернути увагу на те, що вирує в глибині нашої душі та думках. Є почуття і відчуття, якими хочеться ділитися. Вони настільки сильні та безмежні, що всьому світу буде вдосталь. Відчуття прекрасного та щастя зароджуються ще з дитинства і вони червоною стрічкою супроводжують нас у доросле життя. Коли ми по-справжньому закохуємося — ці відчуття відроджуються в нашому серці, – зауважила Alyosha.

Саундпродюсером синглу виступив Максим Сиволап, а ідеї кліпу належить продюсерові Євгену Антипенку. Режисером відео виступив Ярослав Савчак.

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У кліпі показано трансформацію особистості: з маленької дівчинки до дорослої жінки, яка протягом життя прагнула любові і вона її знайшла.

Тарас Тополя у ролику зіграв по суті самого себе – коханого чоловіка.

– Альона запросила мене знятися у кліпі та відіграти частину її життя, доповнюючи її симфонію своєю мелодією, — наголосив Тарас.

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Кліп , Новий кліп
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