Співачка Наталя Могилевська показала шанувальникам своє місце сили. Виявляється саме тут вона ще дитиною загадала заповітне бажання.

Де місце сили Наталі Могилевської

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію фото з історичного району Києва Деміївка, де знаходиться Свято-Вознесенська церква. Цікаво, що саме в ній у 1907 році вінчалися Леся Українка та Климент Квітка.

Для Наталі Могилевської цей храм є памʼятним зокрема через те, що тут вона попрохала здійснити свою мрію.

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– Це місце, де я вперше маленькою загадала бажання стати відомою співачкою і займатися музикою все своє життя. Це моє місце сили, – поділилася артистка.

Вона запропонувала підписникам розповісти про власні місця сили, що дають наснагу та мають символічне значення. Шанувальники своєю чергою поцікавилися в Наталі, що вона загадала цього разу.

Раніше Наталя Могилевська розповідала, що Голосіївський район столиці є рідним для неї, адже вона певний час знімала тут квартиру.