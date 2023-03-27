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Фото Персони

Моя найпроблемніша зона. Даша Квіткова в білизні показала целюліт на сідницях

27 Березня 2023, 13:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова поділилася з шанувальниками своїм відвертим фото, на якому показала найпроблемнішу зону на тілі.

За словами Даші, її завжди турбував целюліт на сідницях і вона не знала, як з ним боротися. Позбутися він нього Квітковій допоміг спорт і правильне харчування.

Даша Квиткова

Зараз дивляться

– Це моя найпроблемніша зона, яку я завжди цуралася. І щоб я не робила, вона залишалася незмінною. Поки я не змінила стиль харчування і не почала правильно займатися в залі. Солодке, солоне, переїдання, сидіння на місці, не було регулярності, не було мотивації, нерви, гормони – все давало ось це. Тут моя вага 52 кілограми. Це задовго до вагітності, – зізналася Даша, показавши відверте фото.

Нині каже, що целюліт усе ще є, проте вже не такий сильний.

Даша Квиткова

– Зараз ще є целюліт, але не такий виражений, як був. Тіло з кожним днем підтягується, з кожним тренуванням стає кращим, ніж було вчора, – сказала Квіткова.

Зазначимо, що блогерка серйозно взялася за свою фігуру після того, як народила сина Лева півтора року тому. Відтоді Даша Квіткова схудла на більш ніж 30 кілограмів.

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