Інформаційно-аналітична програма Смотрите сами, створена командою новин Starlight Media, святкує перший рік в ефірі.

Вона мовить на замовлення в ефірі марафону FreeДом, а також має широку диджитал-дистрибуцію, де за рік існування її випуски зібрали понад 50 млн переглядів.

Творцям програми вдалося обрати формат та теми, що знаходять відгук у найскладніших для донесення правди аудиторій. Так, згідно з аналітичними даними у YouTube понад 30% її аудиторії – росіяни, 15% – глядачі з Казахстану, Білорусі, Узбекистану, ще 25% – російськомовні глядачі з інших європейських країн та США.

– Ми створювали програму, що дасть глядачам ширший геополітичний контекст російської війни в Україні та її наслідків. Не тільки для нашої країни чи Європи, а й для самої держави-агресора. Це програма, що говорить з цією аудиторією в звичайній для неї стилістиці, але незвичною мовою – правди та фактів, – зазначив автор та ведучий програми Смотрите сами Володимир Рунець.

Директорка з виробництва Starlight Новини та генеральна продюсерка Смотрите сами Оксана Дихніч каже, команда програми – це люди, сповнені і експертизи, і мотивації відкрити очі росіянам і всім прибічникам ворога в інших країнах світу на правду про російський терор, про злочинну суть цього режиму та населення, яке його підтримує.

Програма Смотрите сами була створена 13 червня 2022 року. Проєкт, що початково створювався як короткий оглядовий продукт, дуже швидко розвинувся і став повноформатною аналітичною програмою.