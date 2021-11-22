22 листопада святкують Міжнародний день синів. На честь цього зірки шоу-бізнесу, які є батьками хлопчиків, діляться знімками з ними.

Дружина українського мультиартиста Дмитра Монатика Ірина опублікувала фото та відео з Платоном і Данилом. Варто зазначити, що довгий час подружжя взагалі не показувало своїх синів. Лише навесні 2021 року вони представили їх публіці.

– Наш скарб із Дмитром Монатиком. Від щирого серця бажаємо всім людям плодів взаємної любові (якнайбільше). З днем ​​синів, дорогі друзі, – написала Ірина під публікацією.

Фото з сином оприлюднила й українська блогерка Аліна Ханумак. На честь свята вона також поділилася віршем свого батька.

– Мій син. Моє світло. Мій ангел, – написала Аліна в Instagram.

Не залишила поза увагою День синів і дружина телеведучого Микити Добриніна Даша Квіткова. Блогерка поділилася сімейним знімком, де вони зображені всі втрьох.

– Такий вигляд мають найбагатші люди у світі. І я не про матеріальне, – написала Даша.

Поділилася кадром із сином хореографиня Ілона Гвоздєва, яка стала мамою хлопчика в жовтні 2020 року. Танцівниця зізналася, що до останнього не знала про це свято.

– Виявляється, сьогодні День синів. Дізналася я про це із привітань. Перша думка, яка в цей момент відвідала мою голову – яка я неуважна мати! А потім заспокоїла себе і сказала, ну, як я могла знати, якщо до цього завжди була мамою доньки… – підписала фото Гвоздєва.

Співак Олександр Пономарьов також привітав сина зі святом.