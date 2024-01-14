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Могилевська висловилась про хейтерів, що закидають їй піар на дітях

14 Січня 2024, 14:29
Тетяна Штерєва редакторка розділу Стиль життя
Наталя Могилевська
Джерело: Наталя Могилевська прокоментувала закиди щодо піару на дітях | Life

Співачка Наталя Могилевська прокоментувала закиди щодо піару на дітях. Артистка зізналася, що її дивують такі припущення.

Наталя Могилевська відповіла на закиди щодо піару на дітях

Українська попзірка запропонувала шанувальникам в Instagram спитати у неї, що їх цікавить. Одне з питань стосувалося того, чи не ображає Наталю, коли в мережі її історію з усиновленням називають “піаром”. Могилевська зауважила, що їй дивно це чути, адже вона 10 років мовчала про себе.

Наталя Могилевська прокоментувала закиди щодо піару на дітях Фото 1

Фото: Наталя Могилевська/Instagram

– Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись до Індії. Після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ крізь чорну призму своїх розчарувань, – прокоментувала закиди Могилевська.

Артистка також пригадала, як проходив процес адаптації доньок та її самої до своєї нової ролі матері. Наталя визнала, що на початку все відбувалося не надто гладко, доводилося проявити терпіння.

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Фото: Наталя Могилевська/Instagram

– Я завжди була рівною в своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабилися і повірили в те, що вони у безпеці, і що з ними все буде гаразд, – додала знаменитість.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська розкрила секрети виховання доньок. За її словами, головне – це завжди любити дітей попри будь-які їхні помилки та негаразди.

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