Комітет конкурсу Міс Україна створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць на основі отриманих нових фактів. За їхніми результатами можливі виключення учасниць зі складу конкурсу краси.

Відповідна заява з’явилася в Instagram Міс Україна, у ній зазначено, що у зв’язку з великим запитом громадськості всіх учасниць буде перевірено, оскільки стали відомі нові факти про них.

– Велика кількість людей уже проголосували за учасниць конкурсу, а також дослідили особисті сторінки в соцмережах і розшукали додаткову інформацію про учасниць… Комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць на основі отриманих нових фактів, – ідеться в заяві.

Річ у тім, що раніше навколо Міс Україна 2023 розгорівся скандал. Біографія деяких учасниць дуже бентежить небайдужих спостерігачів конкурсу.

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Так, блогер Андрій Лузан з’ясував, що у деяких дівчат є зв’язок із Росією. Йдеться про уродженку Хмельниччини Оксану Магеру, яка тривалий час уже не живе в Україні, у своїх соцмережах нічого не публікувала про війну, проте має фотку з Москви.

Також під сумніви потрапила Катерина Чувашова з Дніпропетровської області. За словами блогера, батько конкурсантки працював на ФСБ РФ і зливав інформацію про позиції наших військових.

Обурені такими фактами і зірки шоу-бізнесу, а тому комітет конкурсу змушений перевірити всіх учасниць, адже це неприпустимо, щоб дівчата, які мають зв’язок із країною-агресором, змагалися за корону Міс Україна 2023.