3 вересня в Києві пройшов другий день Ukrainian Fashion Week (UFW). Цьогоріч головний тиждень моди проходить під гаслом позасезонності.

В цей день свої колекції представили відомі стилісти та дизайнери Ірина Джус, Артем Климчук, Олена Ворожбит, Тетяна Земскова, Юлія Крос. Також свої колекції продемонстрували бренди FINCH та DZHUS.

Глядачі побачили неймовірні сукні, костюми та інші багатоцільові речі. Дизайнери іронізували щодо вкорінених стереотипів про людську зовнішність, гіпертрофованого оптимізму нових трендів, продовжували розвивати ідею smart-мінімалізму, урбанізму та нової уніформи міста.

На подіумі переважали різноманітні кольори – лавандові, червоні, жовті. Проте була і звична класика – чорний, білий та бежевий відтінки.

4 вересня свої колекції представлять Ядвіга Нетикша, Крістіна Лапцо, Олена Буреніна, Дар’я Чуприна та інші фахівці сфери дизайну.

Ukrainian Fashion Week 2021 триватиме у Києві до 5 вересня. На українському тижні моди започатковано унікальний проект для молодих дизайнерів – New Generation of Fashion.

Фото: Ukrainian Fashion Week