Хто б що не казав, спортивні штани залишаються однією з найзручніших речей у чоловічому гардеробі. Вони тренуються, гуляють, подорожують, їздять у справах і проводять вихідні. Недоречні вони хіба в офісі із суворим дрес-кодом. А якщо таких вимог немає, лаконічна модель може стати частиною повсякденного образу.

Купувати чоловічі штани зручно онлайн. Наприклад, в інтернет-магазині MD Fashion, де зібрано понад тисячу товарів популярних спортивних та fashion-брендів. Розповідаємо, на що звернути увагу під час виборів.

Крок 1. Визначаємо, для чого саме потрібні спортивні штани

Спочатку подумайте, де саме ви їх носитимете. Від цього залежить крій, щільність тканини і навіть конструктивні деталі, на які потрібно звернути увагу:

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Для тренувань шукайте легкі еластичні штани, які не заважають рухатися та швидко сохнуть. Відразу дивіться колекції Under Armour та інших спортивних гігантів.

Для міста та повсякденного носіння підійдуть джоггери та прямі моделі з бавовняного трикотажу, сумішових тканин або флісу. Такі штани є у Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, C.P. Company.

Для прогулянок та активного відпочинку важливіша щільна зносостійка тканина, захист від вітру та невеликих опадів, зручні кишені та свобода руху. Такі моделі шукайте у CMP, Jack Wolfskin, REGATTA, Trespass, Dare2B.

Так ви відразу відсієте зайві варіанти і порівнюватимете вже тільки ті моделі, які дійсно вам підходять.

Крок 2. Вибираємо фасон, колір та деталі

Вибирайте штани виходячи з власних уподобань, а не трендів. Але й не забувайте про поєднання з взуттям, худі, футболками та куртками, які вже є в гардеробі.

Популярні фасони спортивних штанів:

джоггери – з манжетами внизу;

прямі – стилістично нейтральний варіант;

вільні – актуальний об’ємний силует для тих, кому важлива максимальна свобода руху.

Далі дивіться деталі. Для тренувань корисніші кишені на блискавці та регульований пояс, а в міських моделях ці деталі вже можна вибирати швидше за зручністю та смаком. Якщо носіть телефон, ключі або навушники в кишенях, перевірте їх глибину та наявність застібок.

Чорні, сірі та темно-сині штани не набридають, їх легко поєднувати з рештою одягу. Бежевий, оливковий, бордовий або яскраві відтінки значно помітніші. Декор теж буває різним: від невеликого логотипу до лампасів, контрастних вставок та великих принтів.

Крок 3. Перевіряємо розмір

При замовленні онлайн орієнтуйтеся не тільки на звичні S, M, L або цифру розміру. Спочатку зніміть основні мірки: обхват талії, стегон та довжину ноги по внутрішньому шву, а потім порівняйте їх із таблицею конкретного бренду. У різних виробників один і той же розмір може відрізнятися за довжиною та посадкою.

Зверніть увагу на позначення крою: slim, tapered, regular, relaxed, loose. Вони описують посадку штанів та форму штанин. Враховуйте склад тканини: моделі з еластаном тягнуться сильніше, ніж щільна бавовна або поліестер без стрейчу. Зазвичай вся ця інформація є у картці товару.

Коли посилка у вас, не поспішайте знімати бирки. Якщо річ не підійде, її можна повернути протягом 14 днів після отримання замовлення за умови дотримання умов магазину: збереження товарного вигляду, упаковки, етикеток та товарної накладної. При першій примірці одягніть штани з тим взуттям, з яким плануєте їх носити, пройдіться, сядьте, сядьте і підніміть коліно. Перевірте, чи не тисне пояс, чи не тягне тканину в стегнах, чи не збираються штанини зайвими складками і чи підходить довжина.