Хто б що не казав, спортивні штани залишаються однією з найзручніших речей у чоловічому гардеробі. Вони тренуються, гуляють, подорожують, їздять у справах і проводять вихідні. Недоречні вони хіба в офісі із суворим дрес-кодом. А якщо таких вимог немає, лаконічна модель може стати частиною повсякденного образу.
Купувати чоловічі штани зручно онлайн. Наприклад, в інтернет-магазині MD Fashion, де зібрано понад тисячу товарів популярних спортивних та fashion-брендів. Розповідаємо, на що звернути увагу під час виборів.
Крок 1. Визначаємо, для чого саме потрібні спортивні штани
Спочатку подумайте, де саме ви їх носитимете. Від цього залежить крій, щільність тканини і навіть конструктивні деталі, на які потрібно звернути увагу:
- Для тренувань шукайте легкі еластичні штани, які не заважають рухатися та швидко сохнуть. Відразу дивіться колекції Under Armour та інших спортивних гігантів.
- Для міста та повсякденного носіння підійдуть джоггери та прямі моделі з бавовняного трикотажу, сумішових тканин або флісу. Такі штани є у Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, C.P. Company.
- Для прогулянок та активного відпочинку важливіша щільна зносостійка тканина, захист від вітру та невеликих опадів, зручні кишені та свобода руху. Такі моделі шукайте у CMP, Jack Wolfskin, REGATTA, Trespass, Dare2B.
Так ви відразу відсієте зайві варіанти і порівнюватимете вже тільки ті моделі, які дійсно вам підходять.
Крок 2. Вибираємо фасон, колір та деталі
Вибирайте штани виходячи з власних уподобань, а не трендів. Але й не забувайте про поєднання з взуттям, худі, футболками та куртками, які вже є в гардеробі.
Популярні фасони спортивних штанів:
- джоггери – з манжетами внизу;
- прямі – стилістично нейтральний варіант;
- вільні – актуальний об’ємний силует для тих, кому важлива максимальна свобода руху.
Далі дивіться деталі. Для тренувань корисніші кишені на блискавці та регульований пояс, а в міських моделях ці деталі вже можна вибирати швидше за зручністю та смаком. Якщо носіть телефон, ключі або навушники в кишенях, перевірте їх глибину та наявність застібок.
Чорні, сірі та темно-сині штани не набридають, їх легко поєднувати з рештою одягу. Бежевий, оливковий, бордовий або яскраві відтінки значно помітніші. Декор теж буває різним: від невеликого логотипу до лампасів, контрастних вставок та великих принтів.
Крок 3. Перевіряємо розмір
При замовленні онлайн орієнтуйтеся не тільки на звичні S, M, L або цифру розміру. Спочатку зніміть основні мірки: обхват талії, стегон та довжину ноги по внутрішньому шву, а потім порівняйте їх із таблицею конкретного бренду. У різних виробників один і той же розмір може відрізнятися за довжиною та посадкою.
Зверніть увагу на позначення крою: slim, tapered, regular, relaxed, loose. Вони описують посадку штанів та форму штанин. Враховуйте склад тканини: моделі з еластаном тягнуться сильніше, ніж щільна бавовна або поліестер без стрейчу. Зазвичай вся ця інформація є у картці товару.
Коли посилка у вас, не поспішайте знімати бирки. Якщо річ не підійде, її можна повернути протягом 14 днів після отримання замовлення за умови дотримання умов магазину: збереження товарного вигляду, упаковки, етикеток та товарної накладної. При першій примірці одягніть штани з тим взуттям, з яким плануєте їх носити, пройдіться, сядьте, сядьте і підніміть коліно. Перевірте, чи не тисне пояс, чи не тягне тканину в стегнах, чи не збираються штанини зайвими складками і чи підходить довжина.