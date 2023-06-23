Манікюр – цікава деталь образу, яка додає сміливості та впевненості. Після пастельних весняних відтінків, дівчатам хочеться пофантазувати, та вносити яскравість у кожен свій день. Допомогти із цим може яскравий манікюр, який у 2023 році набирає обертів. Нігті на літо 2023: 15 сміливих дизайнів – читайте в матеріалі.

Пастельні відтінки на нігтях 2023

Літній сезон підходить і для ніжних та свіжих пастельних кольорів. Можна спробувати м’ятні, блакитні, рожеві або лавандові відтінки, які підкреслять ваш літній настрій, і підійдуть до будь-якого образу.

Кольоровий френч

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Французький манікюр – класика, яка не виходить з моди. Однак білі кінчики на нігтях можна залишити для зими та осені. Влітку обирайте кольорові лаки, які зроблять френч веселим та позитивним.

Павутинка на нігтях

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Павутинка дуже незвичайно і красиво прикрашає нігті. Тягучий гель-лак дуже неординарно виглядає на нігтях різної довжини й кольору. Бувають різні види павутинки для манікюру. Наприклад:

металік;

неонова;

класична;

кольорова.

Неонові акценти на літньому манікюрі

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Неонові кольори салатових, жовтих, помаранчевих, рожевих відтінків є популярними у літній період 2023. Ви можете вибрати яскравий колір як основу або для створення акценту на кількох нігтьових пластинах.

Бите скло в манікюрі 2023

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Бите скло – це імітація уламків скла у манікюрі. Їх роблять із фольги, яка красиво й цікаво переливається усіма кольорами веселки. Такий дизайн надасть вашому образу ефектної родзинки, і добре виглядає у вечірньому образі.

Рожевий колір Барбі

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Багато хто чув про фільм Барбі з Марго Роббі, прем’єра якого відбудеться в липні 2023 року. Він викликає інтерес до модного тренду рожево-неонового кольору, який був популярний минулого року. Рожевий колір у стилі ляльки Барбі став неймовірно популярним і у нігтьовій індустрії цьогоріч.

Геометричні візерунки

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Прості та стильні геометричні візерунки також в тренді в 2023 році. Ви можете експериментувати з лініями, прямокутниками, трикутниками або абстрактними геометричними формами для створення цікавого дизайну.

Патріотичний манікюр 2023

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Події сучасності впливають на різні течії життя. В тому числі вони не обходять стороною моду. Жовто-сині кольори прапора України та герб зберігають актуальність у як влітку, так і взимку.

Стемпінг

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Стемпінг – це доволі ефектна та швидка методика нанесення красивого та складного візерунка на ваші нігтики за допомогою трафарету та штампу. Це можуть бути різні візерунки. Наприклад:

мереживо;

квіти;

листочки;

написи;

принти.

Ефект омбре

Омбре – популярна техніка цього року. Створіть плавний перехід кольорів на нігтях від темного до світлого або від одного яскравого кольору до іншого.

Animal-принт на нігтях 2023

Ця тематика популярна до цих днів. Наймодніший манікюр літа залишається в топі й в сезон холодів. До анімалістичних візерунків приєднався ще один – tortoise nails, принт під черепаху.

Смужки в манікюрі літо 2023

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Манікюр зі смужкою – це надзвичайно лаконічний дизайн, який останнім часом дуже сподобався багатьом дівчатам та жінкам. Різні види смужок роблять манікюр особливим, він добре підкреслює красиві довгі пальчики.

Квіткові візерунки

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В цьому випаду можна використовувати квіткові малюнки або наклейки, щоб створити літню атмосферу та додати ніжності вашому образу. Ви можете вибрати романтичні троянди, барвисті соняшники або інші квіти.

Морський манікюр на літо 2023

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Зобразити море на нігтях – це ідеальний варіант для манікюру у відпустку. Біло-блакитні відтінки чудово поєднуються із шоколадною засмаглою шкірою жіночих рук. Високі хвилі з білою піною, гарячий жовтий пісок, красиві скелі та багато інших морських тем можуть бути зображені на ваших нігтиках цього літа.

Котяче око в манікюрі 2023

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Котяче око – доволі гарний манікюр, який естетично виглядає на пальчиках і чудово поєднується з вечірнім вбранням, надаючи йому чарівності. Такий манікюр привертає увагу своїм сяйвом, а його універсальність дозволяє такому манікюру ефектно виглядати в будь-яких стилях.

Акцент на великому пальці

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Карина Маковоз-Коняева (@_kmk_studio_)

Це – справжня фішка сезону Такий дизайн надовго закріпив свої позиції серед трендів нейл-моди. Розпис, гліттер, прикрашання слайдерами – будь-який декор на великому пальці буде доречний. Головна умова – поєднувати дизайн з колірною гамою манікюру.