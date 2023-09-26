18-річна Софія Шамія стала переможницею конкурсу краси Міс Україна 2023. Боротьба за перше місце завершилася після скандалу, який торкнувся кількох конкурсанток.

Ім’я переможниці опубліковано на сторінці конкурсу у Facebook.

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Організатори нагадали, що перше місце посіла українка, яка перемогла в онлайн-голосуванні. Уже наприкінці року вона представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси Miss World-2023 – він запланований на 16 грудня.

Відомо, що Софія Шамія – студентка економічного факультету Києво-Могилянської академії. Крім навчання, у неї є цікаві хобі – танці та малювання. За допомогою своїх художніх робіт вона також допомагала українським військовим, організувавши благодійний аукціон.

На Міс Україна 2023 нагородили й інших конкурсанток – Міс Інтернешнл Україна-2023 отримала Софія Згоба. Представляти нашу країну дівчина буде на конкурсі Miss International, який відбудеться вже в жовтні в Токіо.

Також нагородою Міс Земля 2023 удостоїли й 21-річну Анастасію Фейєр, яка з’явиться на заході ООН Miss Earth-2023 у В’єтнамі в грудні 2023 року.

Відомо, що переможця обрали після скандалу на Міс Україна-2023. Організатори конкурсу виключили трьох учасниць після перевірки на наявність неетичних фактів біографій конкурсанток. Щоправда, точних прізвищ виключених так і не назвали.

Фото: София Шамія