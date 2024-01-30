Ведучі Youtube-каналу Ісландія TV – публіцист Сергій Іванов та політтехнолог Володимир Петров – в ефірі своєї програми принижували та ображали жінок. Некоректні висловлювання блогерів зокрема стосувалися реперки Alyona Alyona та блогерки Аліни Доротюк. Співачка та ведуча відреагували на хейт.

Alyona Alyona присоромила Петрова та Іванова

Співачка опублікувала два уривки з програм за участю блогерів, що в них вони “перемивають кістки жінкам”. Вона закликала Петрова з Івановим припинити засуджувати людей і поводити себе як дорослі люди.

Перше відео стосується самої Alyona Alyona. У ньому ведучі обговорювали інтерв’ю реперки у Маші Єфросиніної. Як зауважує співачка, вони перекручували її слова про важливість донатів, а Володимир Петров ще й назвав виконавицю “під’їздною хабалкою”.

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– Я б хотіла, щоби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування та мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ, – наголосила Alyona Alyonа.

Реперка додала, що спочатку не стала реагувати на образи, проте вирішила, що досить мовчати, коли ситуація повторилася вже з ведучою Аліною Доротюк та її співбесідницею – блогеркою Людою з Голлівуда. Саме їх стосується другий уривок, що його опублікувала співачка.

Петров та Іванов образили Аліну Доротюк

Сама Аліна Доротюк назвала розбір її програми “пробитим дном”, адже в ході розмови Петров та Іванов випромінювали відверту мізогінію, чим шокували ведучу.

– Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі і обговорюють мою зовнішність. Ще й серйозно радять пошукати “страшнішу” за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію), я раптом задумалася. Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його – у порівнянні з цими висловлюваннями – “безневинне” 10 із 10. А якимось Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тис. підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністичні висловлювання з рук? – запитала підписників Аліна в своєму Facebook.

Реакція мережі на скандальні висловлювання

Підтримку Alyona Alyona та Аліні Доротюк висловили чимало українських зірок та інфлюенсерів. Зокрема блогерка Саша Бо зазначила, що таким як Петров та Іванов “не місце ні в ефірі, ні на війні”, адже їх треба просто “кенселити”.

Два у*бана, – лаконічно висловився в бік Петрова та Іванова стендап-комік Антон Тимошенко.

Люблю тебе і поважаю. Ти ж це знаєш, – написав Alyona Alyona ведучий Анатолій Анатоліч.

Спершу пішов в особисті, а тепер піду підтримувати тебе в коментарі. Тут саме про твої слова: “чому є люди, а є просто муляжі”, – зауважив пес Патрон.

Це ніби щось з інтернету в 2006. Як соромно, – зазначила співачка Jerry Heil.

Дорогі друзі! Лікуйте себе від болю та ненависті, щоб не робити такі вчинки, як ці двоє! І не пирскати жовчю на своїх людей і особливо жінок! – прокоментувала почуте акторка Наталя Денисенко.

Також на ситуацію відреагували ведучий Нікіта Добринін, психологиня Наталія Холоденко, комік Василь Байдак та блогер Олександр Волошин. Більшість із тих, хто підтримав Alyona Alyona та Аліну Доротюк, вважає, що цю справу не можна полишати лише у публічному просторі, а слід довести до суду.

Сергій Іванов стосовно ситуації мовчить, а Володимир Петров у своїх соцмережах продовжує образи в бік реперки вже після її заяви. Тож, вочевидь, висновки не зроблені.

Фото: Сергій Іванов, Alyona Alyona, Володимир Петров