Між Томом Крузом і Шакірою є хімія – пару зняли разом на Гран-прі Формули-1 в Маямі, і близькі зірок розкрили подробиці роману.

– Між ними є хімія. Круз вкрай зацікавлений у тому, щоб домагатися Шакіри, – заявив інсайдер.

Відомо, що 60-річний актор не одружений, а 46-річна співачка офіційно розлучилася з Піке після його зрад із Кларою Чіа. І хоча про розлучення стало відомо влітку 2022 року, офіційно це сталося тільки на початку 2023 року.

Тим паче сама Шакіра скаржилася на важкий рік після розставання зі своїм колишнім чоловіком після 11 років спільного життя.

– Шакірі потрібна м’яка подушка, на яку вона зможе впасти, і це може бути Том. У нього є перевага – він гарний і талановитий, – додав інсайдер Page Six.

До того ж співачка не вища за Круза, який 1.70 м заввишки.

Як виявилося, Круз уже надсилав співачці квіти – настільки він був зачарований нею.

На тлі розлучення з Піке, Шакіра переїхала з дітьми до Маямі – 8-річним Сашою і 10-річним Міланом.

У Круза аж троє дітей, причому від двох жінок. У актора є 30-річна Ізабелла і 28-річний Коннор від шлюбу з Ніколь Кідман, а також 17-річна Сурі від Кеті Холмс.