У ніч з 12 на 13 грудня відбудеться фінал 70-го міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт. Цьогоріч захід проходитиме у курортному місті Ейлат, в Ізраїлі.

Що відомо про конкурс Міс Всесвіт 2021 та хто представлятиме Україну – читайте далі в матеріалі.

Формат конкурсу Міс Всесвіт 2021

У 2020 році конкурс не проводився через пандемію Covid-19. Але цього разу влада Ізраїлю не відмовилася від проведення заходу навіть попри те, що в’їзд у країну для іноземних туристів був закритий на тлі виявлення нового небезпечного штаму коронавірусу.

Організатори Міс Всесвіт вкрай уважно підійшли до конкурсу, тому всі учасниці дотримуються найсуворіших заходів безпеки і після прильоту в Ізраїль сидять на самоізоляції.

Фінал Міс Всесвіт 2021 буде транслюватися у прямому ефірі у більше ніж 170 країнах світу. Очікується, що за ним спостерігатимуть близько 600 млн глядачів.

Особливості Міс Всесвіт 2021

Для проведення конкурсу побудували сучасну та інноваційну Universe Arena, яку привезли з Португалії. Споруда висотою 16,5 метра вміщає понад 70 тонн обладнання і підходить для грандіозних шоу та телетрансляцій. Вона розрахована приблизно на 5 тис. глядачів.

Ведучим конкурсу стане Стів Гарві. А розважати глядачів буде ізраїльська співачка Ноа Кірел.

Учасниці Міс Всесвіт 2021

За корону боротимуться 80 представниць із різних країн світу. 52 із них були переможницями національного конкурсу своєї країни, тоді як інші дівчата посіли друге місце на національному конкурсі або були обрані у процесі кастингу.

На конкурсі 2021 року відбудеться дебют Об’єднаних Арабських Еміратів і повернуться такі країни, як Екваторіальна Гвінея, Німеччина, Греція, Гватемала, Угорщина, Кенія, Марокко, Намібія, Нігерія, Швеція, Туреччина.

Учасниці із Барбадосу, Белізу та Малайзії відмовилися від участі у Міс Всесвіт 2021 через обмеження на поїздки та інші питання, пов’язані із пандемією Covid-19.

Передавати корону новій Міс Всесвіт буде переможниця минулого року, мексиканська модель Андреа Меса.

Хто представлятиме Україну

На конкурсі Міс Всесвіт 2021 Україну представлятиме 27-річна Анна Неплях із Дніпра. Вона була учасницею 10-го сезону романтичного реаліті Холостяк з Максом Михайлюком. Проте побудувати стосунки із пілотом дівчині не вдалося.

Анна закінчила Київський університет будівництва та архітектури. Вона деякий час працювала моделлю. Неплях пише картини, живописом почала захоплювалася ще зі школи, а вже в старшому віці закінчила курси і вирішила продавати свої роботи.

Дівчина розвиває свій блог в Instagram, де має понад 300 тис. підписників. Раніше представляла Україну на конкурсі Міс Інтерконтиненталь.

Нещодавно Анна Неплях показала костюм для конкурсу Міс Всесвіт 2021. Вбрання учасниці має назву Вишитий код України, його створила українська дизайнерка Наталія Шевчук.

Каркасна спідниця сукні прикрашена 25 п’яльцями з вишивками – стільки, скільки існує регіонів України, включно з Донбасом і Кримом. Корсет костюма сплетений з натуральної лози. Його фактура – ​​данина поширеному в Україні мистецтву лозоплетіння.

Проте сукню Анни Неплях запідозрили у плагіаті бренду французького модельєра Жана-Поля Готьє. Подібне вбрання вперше з’явилося на його показі в Парижі Haute Couture в 2020 році. Дизайнер демонстрував його в рамках колекції весна-літо.