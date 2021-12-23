Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях повторила образ принцеси Діани. Модель постала в такому ж самому джемпері, в якому колись блищала леді Ді.

В Instagram Анна поділилася новорічними фото, зробленими біля ялинки. В руках у дівчини – келих шампанського.

Серію знімків замикає кадр, на якому зображена принцеса Діана. Можна побачити, що Неплях позує в такому самому светрі – червоному з вівцями. Саме він був одним із улюблених у гардеробі ікони стилю – принцеси Уельської.

– Ось у мене бажання було бути як принцеса Діана, і воно вже трошки збулося, – зазначила Анна.

Також під публікацією дівчина поділилася роздумами про передноворічну метушню, яка захопила весь світ.

– Ми закриваємо бюджети, проекти, прагнемо встигнути до дедлайну, обираємо подарунки, думаємо де, а головне з ким відзначатимемо Новий рік. Які салати точно будуть на столі і звичайно ж, не забуваймо закупитись шампанським, адже в нього нам ще занурювати наші підпалені бажання, – написала Неплях.

Підписники засипали Анну компліментами, окремо відзначивши її вбрання.

Ти крутіша, ніж принцеса Діана. Хіба що незаміжня за принцом, поки що.

Ідеальний джемпер на Новий рік.

Ви така гарна. Я завжди дивлюся і любуюся.

Светр дуже красивий, підкажіть, де такий можна купити?

Зірочка. – Пишуть у коментарях Неплях.

Не дивно, що навіть через 24 роки після смерті принцеси Діани її образи намагаються повторити модниці. Сьогодні леді Ді називають іконою стилю.

Свого часу її стиль змінювався разом зі статусом – від скромної дівчинки у спідницях нижче колін, до впевненої в собі жінки в сукнях від Versace. Детальніше про те, як принцеса Діана стала іконою стилю – читайте в нашому матеріалі.