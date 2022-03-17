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Міс Світу 2021: хто переміг у міжнародному конкурсі краси

17 Березня 2022, 11:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Міс Світу 2021

16 березня у Пуерто-Рико пройшов конкурс краси – Міс світу 2021. Так, переможницею стала 23-річна Кароліна Білявська із Польщі.

Нагадаємо, що фінал конкурсу мав відбутися ще у грудні 2021 року, але його перенесли через всесвітню пандемію – одразу кілька претенденток на тіару переможниці заразилися Covid-19.

Так, першою віцеміс стала американка Шрі Сайні, другою віцеміс – учасниця з Кот-д’Івуару Олівія Яс.

Переможниця Міс світу Кароліна Білявська родом із польського міста Лодзь.

Вона має вищу освіту – ступінь магістра в галузі управління. У подальших планах – здобути докторський ступінь.

Серед інших інтересів – робота моделлю, пірнання з аквалангом та гра в теніс. Кароліна також мріє стати мотиваційним спікером.

Так, переможниця Міс світу 2021 всіляко підтримує Україну, і неодноразово висловлювала підтримку нашому народу. Вона ділиться своїми переживаннями з шанувальниками в Instagram.

– Наразі весь світ схвильований несправедливістю страждань України. Ми навіть не можемо уявити, що зараз відчувають ці люди. Тому ми робимо все можливе, щоб допомогти біженцям війни, які прибувають до Польщі. У перший день вторгнення наша нація негайно відреагувала та організувала все можливе, щоб подбати про всіх цих безневинних людей, які шукають безпеки. Я повинна визнати, що ніколи не була такою горда тим, що є полячкою, — заявила Білявська.

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