Міністерство культури та інформаційної політики України оновило правила виїзду артистів за кордон. Йдеться також про митців і журналістів.

Так, виїзд за кордон не може тривати понад 60 днів. При цьому необхідно надати низку документів. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Для виїзду необхідно буде надати:

підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;

контракти – для чого виїжджають;

якщо метою виїзду є просування України або збір коштів – звіт після повернення;

якщо дипломатичні візити – також має бути звіт.

Нагадаємо, раніше виїзд артистів за кордон опинився під загрозою через їхніх недобросовісних колег, які, користуючись становищем, залишили нашу країну.

Спершу скандал розгорівся навколо стендап-коміка Андрія Щегеля. Той зізнався, що втік до Туреччини заради власного комфорту, а також зробив низку провокаційних заяв про війну в Україні. Згодом він вибачився, але було пізно.

Слідом за цим стало відомо і про режисера Тараса Голубкова, який виїхав за кордон нібито для зйомок документального фільму про війну, а сам поїхав знімати кліпи для російських артистів.