18 грудня відбувся дев’ятий випуск шоу Україна має талант. Учасники всіляко намагалися здивувати суддів та почути від них три заповітні Так.

На сцені перед глядачами з’явилися хлопчик-каучук, фокусник, акробати, незрячий вуличний музикант та багато інших. Також Сергій Притула виконав реп, текст якого вигадав на ходу.

Першим вдалося здивувати суддів хлопчику-каучуку Антону Сидоренку. Він займається в цирковій студії вже п’ять років, проте коли потрапив до неї, вмів лише стояти на містку.

Також спробував підкорити сцену талантів фрістайлер Михайло Шевченко, який на сцені склав трек зі слів суддів – поні, Притула, космос, однак щось пішло не так і хвилювання зіграло свою роль.

Сергій Притула зазначив, що може набагато краще і продемонстрував свої здібності, зачитавши реп-імпровізацію.

Фокусник із Києва Владислав Кочуруга прочитав думки суддів та розблокував iPhone Ксенії Мішиної без пароля. Притула зазначив, що вже бачив таке, проте інші судді сказали Так, чим дали шанс учаснику пройти далі.

Червоні кнопки від суддів отримав вокаліст Валерій Дичаковський. Активіст заспівав про відсутність гарячої води.

Запалила на сцені Україна має талант команда Workout Style team. Також розтопив серце суддів та глядачів незрячий вуличний музикант Геннадій Суменков. Він виконав джаз, після якого зал аплодував йому стоячи, а Притула, Кот і Мішина підійшли до нього, щоб обійняти.

Пара акробатів Duo Paradise виконали великий спектр складних акробатичних елементів, за що отримали перепустку в наступний етап шоу.

– Це було так тонко, так обережно, еротично і сексуально! Я навіть побачила, яким великим сенсом може бути жінка для свого чоловіка, – сказала Ксенія Мішина.

Міми Quartet DEKRU влаштували справжній вау-ефект. Вони зачарували своїми рухами суддівську трійку та глядачів.

– Велике вам дякуємо. Це був дуже крутий перформанс. Я просто поринув у світ, який ви нам запропонували. В мене склалося таке враження, ніби я пірнув до вас із маскою та трубкою і все це бачив. Це той випадок, коли ти не хочеш, щоб номер закінчувався, – не стримав своє захоплення Сергій Притула.

У дев’ятому випуску шоу Україна має талант виступила повітряна гімнастка-самоучка Олена Демчук. 26-річна дівчина виконала складні трюки, за які почула від суддів три заповітні Так.

З мрією стати популярним на сцені талантом шоу з’явився вокаліст Микита Прилуцький. Викладач акторської майстерності онлайн мріє стати Народним артистом, тому хоче, щоб якнайбільше людей його побачило.

Микиті вдалося здивувати суддів та навіть змусити їх танцювати, проте вокальні дані Притула, Кот і Мішина не оцінили, хоча Ксенія наголосила, що це хіт. Сергій взагалі натиснув червону кнопку.

18 грудня стали відомі фіналісти шоу Україна має талант – читайте на Фактах ICTV.