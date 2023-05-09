Японський кросовер Toyota RAV4 став найпопулярнішим автомобілем у світі у 2022 році. За минулий рік було поставлено понад мільйон одиниць, згідно з даними JATO Dynamics.

Примітно, що 43% від загальної кількості було поставлено до Північної Америки – у США не поспішають купувати тільки вітчизняний автопром на кшталт Ford.

Варто зазначити, що японський кросовер не надто цінується в Європі – було поставлено близько 90 тис. авто, що становить лише 9%. У Китаї RAV4 реалізували 33% від загальної кількості.

Друге місце посідає бюджетний Toyota Corolla – було продано близько 992 тис. авто у 2022 році. Доступність і надійність підкупили багатьох водіїв. До того ж, зараз багато держав пропонують пільги за купівлі електрокарів або гібридних авто.

Трійку лідерів замикає американський автомобіль Ілона Маска – Tesla Model Y з позначкою в 747 тис. авто. Кросовер особливо цінують у Європі – 19% усіх продажів припадає на ЄС.

Четверте місце знову за кросовером – це Honda CR-V з показником у 733 тис. авто. Черговий гібрид, який дає змогу суттєво заощаджувати на паливі.

П’ятірку лідерів замикає преміальна Toyota Camry із показником у 673 проданих авто. Весь топ складається з гібридних або повністю електричних автомобілів.

В Україні активно купують вживані авто. Серед них не так уже й багато електрокарів – очікувано, у квітні 2023 року купували бюджетники. Йдеться про авто Renault, Volkswagen і Skoda.