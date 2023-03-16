Російський стендап-комік Руслан Білий відмовився їхати на фронт, щоб воювати проти захисників України. Про це артист розповів під час одного зі своїх останніх виступів.

Руслан заявив, що на території незалежної України живе його батько та багато інших родичів, і навіть друг. Білий додав, що він не хоче зустрітися зі своїм другом з Одеси на фронті, щоб той стріляв у нього з міномета.

– Я не збираюся відстоювати інтереси Путіна. Тим більше, куди мені йти – батько з України, як і половина родичів. В Одесі є друг Євген. Останнє, що я хочу – це щоб він стріляв у мене з міномета з фразою Не все так однозначно, Руслан, – заявив артист зі сцени.

Руслан також проїхався і по російських пропагандистах, які постійно говорять про необхідність нападу з боку РФ, щоб запобігти атаці з боку України.

Зараз дивляться

– Для чого Україна робила б це? Для анекдоту? Напала якось Україна на Росію, благо Лукашенко знав, звідки готувався напад, – висміяв артист безглузду фразу самопроголошеного президента Білорусі.

Нагадаємо, що є ще один російський комік, який критикує РФ і підтримує Україну. На початку 2023 року Максим Галкін крикнув Героям слава зі сцени, а також додав, що не може бути нейтральним на тлі війни, яку розпочала Росія.