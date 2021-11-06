На сцені Україна має талант виступила подружня пара Марина та Джеймс. Вона – українка із Дніпра, він – британець. А зустрілися вони в рейсі і тепер разом мешкають у Дубаї.

У всьому світі Марину та Джеймса знають як пару менталістів. Менталізм – це вид мистецтва, в якому артисти на публіці залучають психологічні експерименти, навички телепатії, ясновидіння та телекінезу, а також гіпнозу.

Вони щорічно виступають на Формулі-1 у Дубаї. Також пара вже здивувала мешканців туманного альбіону на шоу Британія має талант.

На Україна має талант судді шоу дістали з кишень найрізноманітніші предмети. Поки Марина сиділа із заплющеними очима, Джеймс спілкувався із суддями. Марина безпомилково називала всі предмети. Потім вони зовсім не дивлячись на банківську картку Сергія Притули назвали її CVV-код. Тепер Сергію, мабуть, доведеться піти на заміну своєї карти.

– Я просто у ступорі. Ви для мене люди з іншої галактики, з іншого всесвіту. Я навіть не хочу аналізувати, як ви це робите. Після вашого виступу я певна, що менталісти існують. Знаєте, що хочу зробити? – заявила Ксенія Мішина і натиснула золоту кнопку, яка автоматично відправляє пару у фінал.