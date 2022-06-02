Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, скільки коштів удалося зібрати на другому благодійному телемарафоні Save Ukraine #StopWar.

В Instagram артистка написала, що зібрано 6 млн грн. На ці кошти буде закуплено медичне обладнання для лікарень України, які щодня приймають поранених.

– Дякую всім, хто прийшов до Бранденбурзьких воріт, і всім, хто дивився нас по всьому світу, – зазначила Єфросиніна.

29 травня відбувся другий благодійний телемарафон Save Ukraine #StopWar. У ньому взяли участь Океан Ельзи, Тіна Кароль, Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra та інші зірки.

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Артисти виступили живим звуком із Києва та його міста-побратима Берліна. Ведучими заходу стали Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що перший благодійний телемарафон відбувся 27 березня. На ньому вдалося зібрати 40 млн грн.