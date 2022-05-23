Співачка Наталія Могилевська розповіла про коханого чоловіка.

Артистка зізналася, її обранець наразі весь час перебуває поруч із нею.

– Він їздить зі мною, захищає мене. Ми буваємо в таких місцях – навіть там, де “зникли” військові частини – вони під землею, а для ворога їх просто не існує… Вчора були в Запоріжжі, поблизу якого є російські війська. Це найнебезпечніші місця. Він їздить зі мною та захищає. Мені з ним, як у пісні – і смерть не страшна, – зізналася Могилевська.

Проте артистка вважає, що під час війни історії про кохання дещо недоречні. Ім’я обранця розкривати не стала.

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– Нашу історію ми обов’язково розповімо, але після війни. Я дуже вдячна йому, що він був поряд, – наголосила Наталія.

Наталія Могилевська – одна з небагатьох зірок, хто під час повномасштабної війни не став їхати з Києва. Артистка їздить різними місцями, підтримує військових та мирних жителів.

Раніше Могилевська розкрила історію написання пісні Ми будемо стоять!. Композиція артистки присвячена війні та стійкості українців.