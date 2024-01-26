Фіналіст Національного відбору Melovin (Костянтин Бочаров) розповів, чому прагне вдруге представляти Україну на Євробаченні та що йому завадило перемогти у конкурсі у 2018 році.

Також артист поділився, чим дивуватиме глядачів у фіналі Нацвідбору та як, після відвідин могили композитора Володимира Івасюка, створив конкурсний трек Dreamer.

Ексклюзивне інтерв’ю з Melovin

– Ви вже втретє берете участь у Нацвідборі на Євробачення. Навіщо вам цей конкурс?

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– Щоб нагадати кожному мрійнику – лише ви обираєте: чекати дозволу на здійснення власних мрій від оточення або давати самим собі цей дозвіл! Я хочу бути про вас і в ім’я вас.

– Чому задля Нацвідбору вирішили змінити образ?

– Мій імідж рано чи пізно змінився б, через внутрішню трансформацію та перебудову. А блондин, бо я таким народився і був ним до чотирьох років. Зараз я повернувся всередині до власного маленького мрійника. А де, як не в місці, де звучить лозунг Музична ДНК нації, можна почати своє особисте нове народження.

– Чим будете дивувати глядачів у фіналі конкурсу? Яким буде ваш номер?

– Мій номер буде не про містику, не дивлячись на цікаву історію створення пісні. Він про точку створення Всесвіту, про простір, де нічого немає, але ось зовсім скоро з’явиться. Номер про великий вибух, з чого все почалося. Від мрії до дії.

Ну якось так можу описати, його краще подивитися, ніж словами описувати. Кожен там своє відчує. Я буду на сцені один, без танцівників і бек-вокалістів. Я хочу, щоб це була історія глядача крізь мене, а не навпаки.

– Хто із учасників Нацвідбору може скласти вам конкуренцію? Чия пісня подобається?

– Кожен сам обирає рамки конкуренції. Я не конкурую сьогодні, а лише дарую пісню, яку, на мій погляд, написав не я, а кожен українець, кожен мрійник. Інших учасників сприймаю виключно як колег, а не конкурентів. Пісні всіх чув. Тому хай переможе потужна пісня з глибокими меседжами та сенсами.

– Чия була ідея створити конкурсну пісню саме про мрійників? Як створювався трек, хто вам допомагав?

– Сідаючи за фортепіано, ніколи не прогнозую результат. Беручи диктофон, гуляючи десь вулицею, сидячи в закладі, щоб наспівати новий мотив, який зазвучав у голові, ніколи не знаю, чим завершиться останній акорд. Який фінал дасть мені та чи інша пісня. Все як у житті. Цю я написав у стінах Цитаделю. В мене до пісні Dreamer була інша композиція. Але були певні сумніви щодо неї в контексті пісенного конкурсу.

Влітку я приїхав до Львова і шукав натхнення. Саме тому пішов на Личаківське кладовище до могили легендарного Володимира Івасюка. В нього красивий пам’ятник, як витвір мистецтва. Івасюк у повний зріст, а поруч рояль. Я взяв його, точніше пам’ятник Володимира, за руку і сказав: Маестро, пошліть мені натхнення для створення масштабної пісні.

Коли повернувся в готель, у голові почала з’являтися мелодія. І я став наспівувати пісню від початку до кінця – треба було лише записати. Тому я впевнений, пісня Dreamer написана не мною – це подарунок нам всім!

Наступного дня я, звісно, повернувся на кладовище віддячити – приніс маестро синьо-жовті квіти й лампадку у вигляді серця й пообіцяв: якщо поїду у Мальме, то на великій пресконференція розкажу його історію життя і що він колись, так само, як і ми зараз, боровся проти свавілля радянщини, а ми боремося проти окупанта.

Я для себе вирішив, що маю прославляти його ім’я, ім’я Василя Зінкевича та інших наших легендарних діячів мистецтв, які в основі, в ДНК нашої української культури. Про них має знати весь світ.

– Чому саме Melovin має знову представляти Україну на Євробаченні?

– Тому що Melovin має, що сказати світові, є досвід та величезна підтримка європейських фанів Євробачення. Тоді, у 2018 році, у мене було 7 місце саме за глядачами. Мільйони людей мене, нашу країну тоді підтримали, бо їм сподобалося. Так, Євробачення має політичні моменти, і про це треба теж пам’ятати.

Нагадаю, що у 2017 році Євробачення було в Україні. І відповідні органи влади справедливо не пустили учасницю з РФ Юлію Самойлову, бо вона незаконно гастролювала в окупованому Криму. І коли наступного року я представляв Україну на пісенному конкурсі, саме судді наче покарали нашу країну і не давали бали. Тому в сумі – висока оцінка від глядачів та недооцінка журі – вийшов той результат.

Але головне, що мені вдалося запам’ятатися у 2018 році, вразити й гідно представити свою державу. Про це говорять постійні запрошення на євровечірки, присвячені самому конкурсу в Європі, та й зараз пісня Dreamer отримала велику кількість оглядів європейських блогерів, і що цікаво – вони також згадують той виступ у 2018 році теплими словами. Тому, чому б і ні? Якщо мені є про що розповісти та що донести великій аудиторії.

– Що скажете з головної сцени конкурсу, якщо поїдете до Мальме?

– Поки що про це рано говорити, бо попереду фінал Національного відбору. Можу сказати одне, моя пісня Dreamer – про мрії. Звісно, кожен може відшукати в ній свої сенси й своє натхнення, але мій меседж – не забувати про свої мрії і йти до них, незважаючи ні на що.

Так, зараз всі українці мріють про одне – про перемогу. І Євробачення – це чудовий майданчик, де ми, артисти, можемо проводити паралелі та нагадувати людям, що у нас йде війна, а вони можуть повпливати на те, щоб наші мрії здійснилися.