Співачка Оля Полякова розповіла, що колись була у стосунках, де існували сильні ревнощі. Будучи з тим чоловіком, вона не повинна була навіть дивитися на офіціантів у ресторані під час замовлення.

За словами Полякової, одного разу це закінчилося не дуже добре.

– Коли я замовляла їжу в ресторані, я не мала дивитися на офіціанта. Одного разу я підняла очі на офіціанта, щоб щось сказати, мені в голову полетів пакет соку, – згадує Оля.

Тоді їй було лише 16 років, і вона розуміла, що такі стосунки ненормальні, а тому через деякий час припинила їх, за що поплатилася.

Так, одного разу Оля розповідала, що в рідній Вінниці до неї постійно хтось чіплявся в 1990-х і завжди була якась справа від “братків”. Одного разу вона почала з одним таким зустрічатися, а коли вирішила його кинути, то він нацькував на неї друзів.

У підсумку Полякова розповіла, що її сильно побили і підпалили їй квартиру.