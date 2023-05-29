Співачка Kola (Анастасія Прудіус) зізналася, чому не повертається жити в Україну. Наразі вона перебуває за кордоном, приїжджаючи в нашу країну для благодійних концертів.

Каже, це спільне рішення, ухвалене сім’єю, оскільки зараз для них усіх так краще. Мама виконавиці вже тривалий час живе в Іспанії, куди з початком повномасштабної війни перебралася й Kola.

– Завжди, коли я приїжджаю, звучить сигнал повітряної тривоги… Це дуже голосно, і ти такий о третій ночі прокидаєшся, а воно так бахкає. Кажу, як є – мені страшно, я не звикла ще до вибухів, я не звикла до ракет, – каже співачка.

Додає, коли перебуває за кордоном, то може зосередитися і створити щось. Кожен на своєму фронті, її – створення пісень, а тому, якщо є така можливість, то чому б і ні.

Фото: Kola