Співачка SHADU налякала фанатів набряклим обличчям. Наслідки косметологічної процедури зірка показала у своєму Instagram.

– З суботи я з моторошним набряком на обличчі! Та шо тут говорити, це повний п****ець, самі бачите! Три дні мені складно їсти, мені важко спати та пити! Два дні мене рятує лише знеболювальне, – зауважила співачка.

Виявилося, що SHADU намагалася позбутися синців і западин під очима, які від самого дитинства були для неї комплексом. Однак на фоні косметологічних процедур у співачки сталася алергічна реакція.

– У п’ятницю я зробила нову процедуру, яка, за ідеєю, повинна повністю вирішити мою проблему! Але поки що у мене ось такий результат… Мені дуже страшно! Жахливі думки лізуть у голову… Я потію, кричу на всіх, плачу… У мене алергічна реакція! Таке іноді буває! Я з моїм лікарем на зв’язку та вже приймаю препарати! Набряк повинен піти протягом тижня!

Незважаючи на набряки, SHADU налаштована оптимістично.

– Я дуже вірю в медицину та косметологію! І вважаю, що майбутнє краси за технологіями. Адже як круто, що ми живемо в ХХІ столітті, коли можна виправити будь-яку ваду! Тому, незважаючи на біль та неприємну реабілітацію, я досягну своєї мети – мати відкритий погляд без втоми та синців, – резюмувала співачка.