Мене це не стосується: учасник Холостячки відхрестився від зйомок у порно

У мережі з’явилася інформація про те, що учасник реаліті Холостячка 2 Роман Васильєв із Миколаєва свого часу знімався у фільмах для дорослих.

На одному з порталів розмістили знімки та інформацію про ролик, в якому нібито з’явився Роман. Ідеться про відео, на якому він під псевдонімом Jon грає кур’єра Укрпошти. Також у ролику присутня актриса Наталія Значенко (псевдонім Michelle H).

Відео датується приблизно 2013-2014 роками.

У коментарі Фактам ICTV Роман Васильєв спростував цю інформацію, називаючи її фейком.

– Я вже розмовляв із джерелом розповсюдження цієї інформації. Це тягнеться ще із Миколаєва. Це все фейки. Я ніяк не хочу це коментувати, це маячня. Нехай виходять на ту дівчину, яка бере участь у зйомці. Нехай вона спростовує чи підтверджує це. Після того, як вона дасть коментар, тоді буде подальший хід цієї історії. Я не хочу зараз на це все реагувати з однієї простої причини – мене це не стосується, – зазначив Васильєв.

До речі, у межах реаліті Холостячка 2 Романа глядачі побачили як ідеального чоловіка. Вихований, розумний, уважний, має хорошу кар’єру стоматолога.

Проте на пост-шоу Холостячка. Життя після проекту Васильєв потрапив у скандал. А все через те, що одночасно крутив роман із двома екс-учасницями Холостяка.