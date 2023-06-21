Melovin відмовився прощати коміків за жарти про ЛГБТ: Популісти

Стендапери з шоу Біографія вибачилися перед Melovin за жарти про ЛГБТ. Коміки заявили, що музикант міг сам керувати жартами, або ж встановити рамки тем перед виступом. Зрештою, артист не повірив словам гумористів.

Вибачення з’явилися в Instagram шоу від імені учасників. Артисти подякували Melovin за участь, і заявили, що не всі жарти цінуються публікою, адже більшість із них – це чиста імпровізація.

– Перед зніманням ми запитали, чи є теми, над якими жартувати не варто? Melovin сказав Ні. На сцені артист бачив папку з жартами, і міг прочитати перелік тем – претензій від нього ми не почули, – заявили коміки.

Гумористи також вибачилися перед ЛГБТ-спільнотою та всіма тими, кого зачепили жарти. Щодо самого Melovin, то співак міг у самому шоу пояснити глядачам і комікам, які жарти є неприйнятними.

– Ми не є частиною ЛГБТ-спільноти, ми можемо не відстрілювати, які висловлювання на гумористичному шоу можуть бути “поза червоною лінією”. Давайте влаштовувати діалог – ми не можемо слухати, коли один з учасників діалогу кидає мікрофон.

Коміки запропонували співаку влаштувати стрім, де буде обговорення тем для стендапів. Melovin уже відреагував на пропозицію від артистів, прокоментувавши публікацію в Instagram.

– Ви пишете цей пост, а в той же час, тут у коментарях один із ваших “гумористів” продовжує лайкати гомофобні висловлювання на мою адресу. Популісти. Успіхів, – заявив музикант.

Нагадаємо, що Melovin пішов зі стендап-шоу через гострі жарти на ЛГБТ-тему. Артист кинув мікрофон і покинув місце знімання.