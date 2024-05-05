Загадкова співачка Клавдія Петрівна знову опинилася в центрі уваги через критику іншої артистки – Солохи, на заяви якої вже відреагував співак Melovin. Імовірно, цим дискусія не обмежиться, адже Солоха вже пообіцяла відповісти артисту після Великодня.

Що Солоха сказала про Клавдію Петрівну

У сториз співачка записала відео, у якому заявила, що їй набридла метушня навколо виконавиці хіта Знайди мене. Вона порівняла її з “конякою з одним трюком” та запевнила, що знає, хто ховається під крислатим капелюхом та іншими образами.

– Звати її Соломія! Вона зі Львова, їй 18 років. Так, вона теж білявка. Я хочу сказати, Клавдіє Петрівно, тобто Соломіє, досить бути конякою з одним трюком, тому що коли ти розкриєш своє обличчя, вже буде просто нецікаво! Нічого не буде цікаво про тебе, – звернулася до артистки Солоха.

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Реакція Melovin на заяву Солохи

Співак повідомив, що зараз перебуває у Європі, де в складі делегації від України відвідує вечірки, присвячені Євробаченню 2024. Артист наголосив, що йому дуже подобається дружня атмосфера між учасниками конкурсу. Він додав, що хотів би, щоби так було і в Україні, адже йому не сподобалося, як Солоха відгукнулася про Клавдію Петрівну.

Melovin не став прямо згадувати імʼя виконавиці, але з контексту зрозуміло, що він каже саме про неї.

– Я наткнувся на відео, де одна з наших блондинок, але не суперблондинок, налітає на Клавдію Петрівну, зневажливо висловлює свої думки стосовно проєкту. У мене таке питання, а може, ми все ж таки почнемо об’єднуватися – це ж так круто, коли виходять нові проєкти, якісь цікаві проєкти, коли в нашій українській культурі, у нашому сучасному українському шоу-бізнесі з’являються нові імена, – закликав співак.

Сама Солоха вже відреагувала на зауваження Melovin. Вона сказала, що не залишить його без уваги.

– До цього персонажа повернуся в понеділок. Не хочу ображати хлопчика напередодні такого великого свята. Бо бачу, він зовсім не має поваги до православних свят, – написала співачка.

Клавдія Петрівна у своїх соцмережах наразі ніяк не відреагувала на критику з боку Солохи. Нагадаємо, на кінець серпня заплановано перший сольник найзагадковішої співачки українського шоубізнесу.

Фото: Солоха, Клавдія Петрівна, Melovin