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Мелфою від близнят Візлі: колеги по Гаррі Поттеру привітали Тома Фелтона з народинами

25 Вересня 2023, 16:59
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Том Фелтон
Джерело: Depositphotos

Британські актори Джеймс та Олівер Фелпси привітали з народинами колегу по Гаррі Поттеру Тома Фелтона, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про хлопчика, що вижив. Зворушливе відео Фелтон виклав у своєму Instagram.

На відео близнята стоять на сцені фестивалю коміксів та перепрошують за те, що вітають із запізненням. Народини Том Фелтон святкував 22 вересня, йому виповнилося 36 років.
– З днем народження! Сподіваємося ти гарно його провів, перепрошуємо, що вітаємо із запізненням. Тут, крім нас є ще кілька людей, що хотіли б тебе поздоровити, – сказали Фелпси.

Після цього виконавці ролей Фреда та Джорджа Візлі повернули камеру в залу, де сотні людей рукоплескали та вигукували привітання актору. У коментарях підписники Фелтона теж написали чимало теплих слів і залишили тематичні картинки.

– Я думав, що вони не можуть бути милішими. Дякую, хлопці! – підписав пост Фелтон.

Знаменитість підтримує стосунки з колегами по магічній сазі. Він періодично постить фото не лише з братами Фелпсами, а й з Метью Льюїсом (Невіл Лонґботом), Еммою Вотсон (Герміона Ґрейнджер) та Бонні Райт (Джинні Візлі). До того ж, він є справжнім фанатом магічного всесвіту та написав біографічну книгу, де розповів про те, що відбувалося за лаштунками культового фільму.

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Гаррі Поттер День народження
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