Британські актори Джеймс та Олівер Фелпси привітали з народинами колегу по Гаррі Поттеру Тома Фелтона, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про хлопчика, що вижив. Зворушливе відео Фелтон виклав у своєму Instagram.
– З днем народження! Сподіваємося ти гарно його провів, перепрошуємо, що вітаємо із запізненням. Тут, крім нас є ще кілька людей, що хотіли б тебе поздоровити, – сказали Фелпси.
Після цього виконавці ролей Фреда та Джорджа Візлі повернули камеру в залу, де сотні людей рукоплескали та вигукували привітання актору. У коментарях підписники Фелтона теж написали чимало теплих слів і залишили тематичні картинки.
– Я думав, що вони не можуть бути милішими. Дякую, хлопці! – підписав пост Фелтон.
Знаменитість підтримує стосунки з колегами по магічній сазі. Він періодично постить фото не лише з братами Фелпсами, а й з Метью Льюїсом (Невіл Лонґботом), Еммою Вотсон (Герміона Ґрейнджер) та Бонні Райт (Джинні Візлі). До того ж, він є справжнім фанатом магічного всесвіту та написав біографічну книгу, де розповів про те, що відбувалося за лаштунками культового фільму.