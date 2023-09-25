Британські актори Джеймс та Олівер Фелпси привітали з народинами колегу по Гаррі Поттеру Тома Фелтона, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про хлопчика, що вижив. Зворушливе відео Фелтон виклав у своєму Instagram.

На відео близнята стоять на сцені фестивалю коміксів та перепрошують за те, що вітають із запізненням. Народини Том Фелтон святкував 22 вересня, йому виповнилося 36 років.

– З днем народження! Сподіваємося ти гарно його провів, перепрошуємо, що вітаємо із запізненням. Тут, крім нас є ще кілька людей, що хотіли б тебе поздоровити, – сказали Фелпси.