Меган Фокс покрасувалася у відвертому бікіні на тлі невдоволення своїм тілом

Меган Фокс покрасувалася у відвертому бікіні на тлі заяв про проблеми з прийняттям тіла. Актриса опублікувала сміливий знімок в Instagram, здивувавши шанувальників.

– Туз кубків і Зірка – коротко підписала фото Меган.

Йдеться про комбінацію карт таро, яка символізує надію і нові починання.

На знімку Фокс лежить на дивані, де хизується своєю талією в бікіні. Образ доповнила золотими браслетами на зап’ясті і рожевим манікюром.

На другому знімку в Instagram Фокс дивиться в об’єктив камери, стоячи на тлі океану. Її локони легко майорять на вітрі, коли вона позує біля прибережних каменів.

Дії Фокс виглядають нелогічними, адже наприкінці весни Меган зізналася про психічний розлад. Так, зірка кіно заявила, що має дисморфію тіла. Актриса ніколи не бачила себе такою, якою бачить її довкілля. Зірка прийняла той факт, що ніколи не полюбить своє тіло до кінця життя, але намагатиметься це змінити, щоб прийняти відображення в дзеркалі.

Зараз на сторінці Фокс кілька знімків – вона видалила більшість фото на тлі чуток про розставання зі своїм коханим – репером Machine Gun Kelly.