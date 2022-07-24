Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков, який тяжко переживає смерть коханої, опублікував у мережу спільне романтичне фото дворічної давнини. Ігор поділився з підписниками частинкою свого життя, де він був разом із Русланою.

Судячи з фото, кадр було зроблено під час пандемії Covid-19 – пара навіть на вулиці сидить у масках. І хоча Ігор та Руслана з прикритими обличчями, це не завадило їм поцілуватися – на знімку помітно, як пара насолоджується літнім днем.

– Матір Божа, піклуйся про неї…, – емоційно підписав чоловік актриси фото.

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Facebook підказав Ігорю, що знімок було зроблено рівно 2 роки тому – 24 липня 2020 року. Користувачі почали активно підтримувати Ісакова, а також приєдналися до побажань чоловіка Писанки:

Царство небесне Руслані, нехай спочиває зі світом, а Вам сили все витримати.

Неповторна, добра, весела, талановита, всіма кохана…

Царство небесне Руслані, Вам щире співчуття, тримайтесь!

Це так сумно, що ви у різних світах зараз. Це так радісно, що ви були всі ці роки один в одного. Таку гармонійну пару важко знайти.

Нагадаємо, що Руслана Писанка померла 19 липня від раку. Це сталося у Німеччині, коли вона проходила лікування. Її життя обірвалося на 56-му році.