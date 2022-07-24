Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Матір Божа, піклуйся про неї: чоловік Писанки зворушив мережу романтичним фото з Русланою

24 Липня 2022, 23:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Померла Руслана Писанка

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков, який тяжко переживає смерть коханої, опублікував у мережу спільне романтичне фото дворічної давнини. Ігор поділився з підписниками частинкою свого життя, де він був разом із Русланою.

Судячи з фото, кадр було зроблено під час пандемії Covid-19 – пара навіть на вулиці сидить у масках. І хоча Ігор та Руслана з прикритими обличчями, це не завадило їм поцілуватися – на знімку помітно, як пара насолоджується літнім днем.

– Матір Божа, піклуйся про неї…, – емоційно підписав чоловік актриси фото.

Писанка

Зараз дивляться

Facebook підказав Ігорю, що знімок було зроблено рівно 2 роки тому – 24 липня 2020 року. Користувачі почали активно підтримувати Ісакова, а також приєдналися до побажань чоловіка Писанки:

  • Царство небесне Руслані, нехай спочиває зі світом, а Вам сили все витримати.
  • Неповторна, добра, весела, талановита, всіма кохана…
  • Царство небесне Руслані, Вам щире співчуття, тримайтесь!
  • Це так сумно, що ви у різних світах зараз. Це так радісно, що ви були всі ці роки один в одного. Таку гармонійну пару важко знайти.

Нагадаємо, що Руслана Писанка померла 19 липня від раку. Це сталося у Німеччині, коли вона проходила лікування. Її життя обірвалося на 56-му році.

Читайте також:
Ольга СумськаКремували, і привезуть до Києва: Ольга Сумська розповіла, як пройде похорон Руслани Писанки

Теги
Руслана Писанка
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь