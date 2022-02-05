У суботу, 5 лютого, на телеканалі СТБ завершився третій випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів.

Улюбленці публіки – учасники минулих сезонів МастерШеф знову зійшлися на головному кулінарному проєкті України, аби довести, що звання найкращого майстра з приготування страв належить саме їм.

Завданням першого конкурсу стало приготувати вишукану страву за допомогою вдачі. Для цього кожна із шести команд, на які жюрі поділили досвідчених кулінарів, повинна була прокрутити колесо фортуни.

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За результатами конкурсу перемогу здобула команда фіолетових – Олександр Білодід, Анжела Липська та Олександр Кривець.

У другому конкурсі учасникам запропонували досить неординарне завдання. Вишукана і смачна страва повинна виглядати настільки потворно, наскільки це можливо.

Жюрі вимагали, аби презентація була максимально огидною, а для цього, окрім кулінарних навичок, потрібна була неабияка фантазія.

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Учасники використовували такі “прикраси”, як їстівну пліснява, пилюка і навіть… гниль!

У битві чорних цього випуску змагалася дев’ятеро учасників: Дмитро, Саша Цвигун, Влад Цимбалюк, Шева, Анжела, Вітя, Наталка, Олега та Андрій Колесник.

Жюрі запропонували їм зіграти у крокодила: по черзі кулінари мали показати ті чи інші інгредієнти страви виключно мовою жестів.

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Наприкінці конкурсу за право продовжувати участь у проєкті боролися троє учасників: Олег, Шева та Андрій. На думку суддів, саме вони найгірше впоралися із поставленим завданням.

Ектор розкритикували кількість жиру, що витікала із пекінської капусти, яка чомусь заміняла заявлений артишок, приготовлений на грилі.

В останні хвилини шоу Ектор Хіменес-Браво вручив білі фартушки Андрію та Олегу. Це означає, що на третьому випуску МастерШеф. Велика Битва гру покинув Дмитро Шевченко, більш відомий як Шева.

В останньому інтерв’ю він зізнався, що йому потрібно попрацювати над собою, оскільки реальною причиною поразки, на думку Шеви, стала його надмірна гордість.