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Маша Єфросиніна вийшла на зв’язок із шанувальниками після повідомлення про теракт у Тель-Авіві

10 Березня 2023, 11:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ефросинина
Джерело: Маша Єфросініна

Телеведуча Маша Єфросиніна не на жарт налякала шанувальників. Вона написала про теракт у Тель-Авіві (Ізраїль) і зникла на кілька годин із мережі.

– Просто зараз теракт у Тель-Авіві, – написала Маша в Instagram-stories.

Маша Ефросинина

Такою інформацією Єфросиніна налякала своїх підписників, оскільки відомо, що сама вона зараз в Ізраїлі. Туди ведуча вирушила разом із правлінням свого благодійного фонду. Там вони відвідали центр психологічної підтримки.

Зараз дивляться

Через деякий час Маша вийшла на зв’язок, щоб заспокоїти шанувальників, адже ті завалили її повідомленнями.

– Люди, ну що ви за скарб. Дякую за стільки повідомлень. Зі мною все ок. Я ж повинна дочекатися страти бункерної зал*пи, – написала Єфросиніна.

Маша Ефросинина

Нагадаємо, вчора, 9 березня, в Тель-Авіві сталася стрілянина, під час якої постраждали люди.

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