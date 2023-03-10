Телеведуча Маша Єфросиніна не на жарт налякала шанувальників. Вона написала про теракт у Тель-Авіві (Ізраїль) і зникла на кілька годин із мережі.

– Просто зараз теракт у Тель-Авіві, – написала Маша в Instagram-stories.

Такою інформацією Єфросиніна налякала своїх підписників, оскільки відомо, що сама вона зараз в Ізраїлі. Туди ведуча вирушила разом із правлінням свого благодійного фонду. Там вони відвідали центр психологічної підтримки.

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Через деякий час Маша вийшла на зв’язок, щоб заспокоїти шанувальників, адже ті завалили її повідомленнями.

– Люди, ну що ви за скарб. Дякую за стільки повідомлень. Зі мною все ок. Я ж повинна дочекатися страти бункерної зал*пи, – написала Єфросиніна.

Нагадаємо, вчора, 9 березня, в Тель-Авіві сталася стрілянина, під час якої постраждали люди.