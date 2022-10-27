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Маша Єфросиніна відповіла хейтерам про втрату ваги: Подивіться на себе у дзеркало

27 Жовтня 2022, 11:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Маша Єфросиніна відповіла хейтерам про втрату ваги: Подивіться на себе у дзеркало

Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до своїх хейтерів. Вона записала відео, в якому відповіла щодо свого зовнішнього вигляду.

Єфросиніна зачепила тему харчування, і додала, що під її публікаціями читати коментарі неможливо – усі дуже люблять обговорювати втрату ваги.

– Щоразу виправдовуватися чи пояснювати я не збираюся. Якщо це відбувається – отже для цього є причини. Всі фанати теорій про операції, блювання і глисти нехай іде в д**у. Чомусь люди вважають, що на стресі нормально набирати вагу, але ненормально її втрачати, – додала Маша.

Телеведуча зізналася, що раніше побачила припущення журналістки про те, що вона не народжувала, а робила ліпосакцію, поки дитину виношувала сурогатна мати.

Зараз дивляться

– З того часу минуло вже 18 років. Газет уже майже немає. А ось бажання людей обслинити чиюсь втрату або набір ваги залишається незмінним. Щиро не дякую всім діагнозам, які ви мені поставили. Для цього у мене є лікарі, а вам потрібно подивитися на себе у дзеркалі та в холодильник. Це і є єдине, про кого треба дбати, – закінчила свою думку Маша.

Раніше Єфросиніна вже відповідала щодо погроз від росіян. За заявою телеведучої, після ракетного обстрілу 10 жовтня отримала багато погроз від росіян — 70% від усіх повідомлень. А приблизно 30% — вибачення.

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