Українська телеведуча Маша Єфросініна показалася під крапельницею та розповіла про проблеми зі здоров’ям.

Чому Єфросініна опинилася під крапельницею

У сториз в Instagram телеведуча опублікувала фото з лікарні із крапельницею в нозі. За словами Єфросініної, її стан здоров’я погіршився через надмірне навантаження на нервову систему.

– Мій мозок та нервова система не відпочивають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати все погане. Я чутлива людина, вразлива та дуже сильно емпатична до всіх, хто опиняється в моєму полі. Як каже моя психологиня: З одного боку, це дар, а з іншого – прокляття, – написала Маша.

Єфросініна додала, що для покращення самопочуття вона має прокапатися в лікарні, відновити медитації та зайнятися спортом. Також телеведуча перегляне свої пріоритети та намагатиметься дотримуватися правильного режиму дня.

Зараз дивляться

Нещодавно Єфросініна розповіла про своє ставлення до алкоголю. За словами Маші, після важко перенесеного Covid-19 у 2020 році у неї виникла абсолютна непереносимість алкоголю, тому випиває вона дуже рідко.