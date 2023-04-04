Маша Єфросиніна показала зворушливу зустріч зі своїм сином. 8-річний Саша не був удома рік, і він дуже просився в Україну.

Радісним моментом блогерка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

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– Рік мій син не був удома… Дня не минало, щоб він не просився до Києва. Дуже сильне почуття – бачити, як він усе сприймає зараз, – заявила Маша.

На відео можна помітити, як Єфросиніна підбігає до свого сина й обіймає його. Після цього вони сідають на диван і продовжують обійматися. За емоціями видно, що обидва дуже раді тому, що перебувають удома. Відомо, що 8-річний Саша не був удома з моменту повномасштабного вторгнення.

Примітно, що мама і син зустрілися на зніманнях YouTube-проєкту Дорослі дівчатка, а після вже поїхали додому.

Блогерка зазначає, що тепер доведеться хвилюватися за сина вдвічі більше, адже обстріли можуть зачепити кожну людину в Україні.

У лютому Єфросиніна показала свою доньку – 19-річну Нану. Фанати відзначили, що вона дуже схожа на свою маму. Маша зазначила, що саме Нана не дала їй збожеволіти, за що вона дуже вдячна.