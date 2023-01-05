Маргрете II відмовилася від патронажу Премії Ганса Крістіана Андерсена через росіянку в журі

Данська королева Маргрете II відмовилася бути патронатом Премії Ганса Крістіана Андерсена через росіянку у членах журі. Премія щороку нагороджує найкращих письменників та ілюстраторів дитячих книг.

На думку королеви, Міжнародній раді з дитячих книг та молоді варто було задуматися про те, що дозволити росіянці присуджувати найпрестижнішу у світі премію неправильно на тлі війни України з Росією.

Відомо, що йдеться про Анастасію Архипову, яку рада обрала головою журі. Це сталося у вересні 2022 року, більш ніж через пів року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні.

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Втім, не лише влада Данії хотіла виправити ситуацію – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія та Литва марно намагалися переконати Голову піти у відставку.

Голова данського підрозділу Міжнародної ради з дитячих книг та молоді Біргітте Рейндель заявив, що нововведення викликало серйозні дискусії серед членів правління.

– Треба розмовляти. Ми не повинні викидати людей, а маємо постійно стимулювати спілкування, — каже Рейндель.

Згодом правління данського IBBY відкликало своїх кандидатів.

Відомо, що Анастасія Архіпова ще голова Московської асоціації художників. Ця організація активно займається пропагандою війни проти України.

Нагадаємо, що королева Маргрете II привітала українців з Новим роком 2023. Монарх пообіцяв якнайшвидшого кінця війни та процвітання країни.