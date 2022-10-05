Королева Данії Маргрете II шкодує про позбавлення своїх чотирьох онуків королівських титулів. Щоправда, монарх зізналася, що це рішення вже давно назрівало.

Маргрете II додала, що цей крок спрямований на скорочення монархії у Європі. Її син, принц Йоахім зізнався, що дізнався про позбавлення королівських титулів своїх дітей лише за 5 днів до рішення. Зміни набудуть чинності вже на початку січня 2023 року.

– Сказати моїм дітям, що у Новий рік у них заберуть їхню особу. Чому вони мають бути покарані таким чином? – заявив принц ЗМІ.

Його син, 23-річний князь Микола заявив, що його родина дуже засмучена та шокована рішенням королеви.

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З огляду на це Маргрете II визнала, що недооцінила їхні почуття.

– Це справляє велике враження, і я шкодую про це. Мій обов’язок і моє бажання як королеви — забезпечити, щоб монархія завжди формувалася відповідно до часу. Іноді буває, що необхідно ухвалювати важкі рішення, – поділилася своїми емоціями монарх.

Нагадаємо, що про рішення Маргрете II позбавити онуків королівського престолу стало відомо ще наприкінці вересня. Тепер на престол претендують лише чотири з восьми членів королівської родини.