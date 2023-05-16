Стилістка та фешн-інфлюенсерка Маргарита Мурадова в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, чи впливає історія моди на тренди сьогодення, які базові речі мають бути в гардеробі, а ще дала жінкам п’ять порад, що допоможуть їм мати кращий і впевненіший вигляд.

Також вона сказала, чи вплинула якось повномасштабна війна на гардероб українок, і назвала тренд, який рекомендує оминати.

– Що нині модно носити?

– Те, що відображає ваш характер і внутрішній стан.

– Як історія моди впливає на тренди сьогодення?

– Історія моди – це відображення історії всесвіту, його розвитку. Мода ніколи не була аполітичною та опосередкованою, вона, навпаки, відтворювала, надихалася та зберігала світові події.

– Знання історії моди – це можливість глибоко занурится в аналітику світу і його течії. Історія моди дає прекрасне розуміння законів трендів, силуетів, передбачення модного майбутнього для стилістів, фешн-блогерів, журналістів.

Знавці історії моди можуть ідеально розбиратися у вінтажі, колекціонувати та аналізувати речі вікової давнини.

– Що найскладніше в роботі стиліста? Що вас надихає, а що дратує?

– Якщо вас постійно в роботі щось дратує, це потрібно змінювати або делегувати, бо жити з постійним роздратуванням навіть у рамках справи життя важко. Тому всі деталі з документації, діловедення, бухгалтерії і візуального оформлення матеріалів для клієнтів я перекладаю на відповідних спеціалістів, і роздратування зникає за секунди.

А ось найулюбленіша частина – це той момент, коли я вперше сідаю за розбір стилю клієнта, і всі деталі його життя, побажань, естетики починають складатися у пазл перед очима. Це абсолютна магія!

– Які базові речі повинні складати основу ідеального гардеробу?

– Ваш ідеальний базовий гардероб залежить від вашого способу життя та потреб. Не існує чіткої формули, яка підійде всім, тому що ми всі живемо в різному ритмі та одягаємося для різних призначень.

Якщо говорити про універсальні речі, то все ж таки, у 99% із нас у базовому гардеробі будуть присутні: базовий оверсайз-жакет, білі футболки та лонгсліви, прямі та однотонні джинси. Але навіть ці позиції можуть змінюватися.

– Який тренд ви б порадили точно оминати?

– Я би взагалі порадила дуже критично ставитися до будь-яких модних віянь і додавати до свого гардеробу лише те, що на 100% відповідає вашому стильовому меседжу.

Особисто я трішки в стороні від тренду на абсолютну прозорість у рамках міста, а також рустикальна естетика – трішки не моє.

– Назвіть п’ять порад для жінок, які допоможуть їм краще і впевненіше виглядати.

– Перше – вивчіть свої пропорції фігури і посадку речей, наприклад, які саме джинси вам підходять.

Друге – визначте свій характерний стиль і речі, які його репрезентують.

Третє – побудуйте якісну базу гардеробу.

Четверте – пропишіть свої формули та поєднання речей у луки, які будуть відповідати вашому стилю життя та запитам.

П’яте – не бійтеся експериментувати і надихатися навіть тими, хто діаметрально протилежний за стилем для вас.

– Чи вплинула повномасштабна війна на гардероб українок?

– Звичайно! По-перше, відсоток речей українських брендів значно збільшився у наших гардеробах, що прекрасно.

По-друге, красиво і незвично почали розкриватися національні мотиви і неочевидна символіка – калина, паростки пшениці.

І фінально, дуже рада бачити активний попит на вінтажні вишиванки та бажання їх зберегти на просторах історії.

– Як дизайнери висвітлюють тему війни в колекціях?

– З українських одразу згадується Bevza, що у нещодавній колекції зробила топи та сукні з елементами, натхненними бронежилетами.