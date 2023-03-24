Із приходом тепла та сонця багатьом хочеться чогось незвичайного, веселого та легкого. Це читається як в одязі та аксесуарах, так і в манікюрі. Модний манікюр 2023 на літо: цікаві ідеї, відтінки та кольори – читайте у матеріалі.
Літній манікюр 2023 у пастельних тонах
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Літній манікюр у ніжних пастельних тонах чудово підійде під будь-яке літнє вбрання, гармонійно поєднуючись із легкими сукнями, сарафанами та шовковими блузами.
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Гарний літній манікюр у пастельних тонах можна створити з використанням техніки омбре, а також ніжним квітковим дизайном.
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Літні нігті з принтом 2023
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Тут можна використовувати, наприклад, анімалістичний принт на манікюрі. Якщо носити вбрання з леопардовими плямами або тигровими смугами ви поки що не наважуєтеся, оберіть цей тренд для літнього манікюру.
Мінімалізм на нігтях влітку 2023
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Багато майстрів – за те, щоб літній манікюр був простим і зрозумілим. У такому разі не потрібно витрачати багато часу та сил, адже достатньо кількох деталей, щоб нігті влітку набули витонченого вигляду.
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Мінімалістичний манікюр стане справжньою окрасою образу на літо.
Некласичний френч у літньому манікюрі 2023
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Це – розвиток мінімалістичного тренду. Простий та елегантний літній дизайн, який можна легко видозмінювати на свій смак. Просто зробіть кінчики нігтів кольоровими або двошаровими.
Однотонний манікюр на літо 2023
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Однотонний літній манікюр вже багато років поспіль є універсальним рішенням, як нафарбувати нігті для того чи іншого випадку, адже він приголомшливий лише завдяки правильно підібраному відтінку.
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Саме такий манікюр здатний кардинально вдосконалювати образ, вносячи яскраві та соковиті літні відтінки у вигляд, і захоплюючи акуратністю та вдалою формою нігтиків.
Манікюр на літо з блиском металу
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Фольга, блискітки та гліттер – всі ці елементи здатні внести до манікюру на літо нотки розкоші та сяйва. Професіонали використовують мерехтливі елементи так, що дизайн нігтів не стає химерним, а цікавішим, стильним, незвичайним.
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Як правило, мерехтливі деталі використовуються в літньому манікюрі дуже дозовано, проте їхня присутність дуже актуальна в літньому сезоні 2023.