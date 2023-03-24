Із приходом тепла та сонця багатьом хочеться чогось незвичайного, веселого та легкого. Це читається як в одязі та аксесуарах, так і в манікюрі. Модний манікюр 2023 на літо: цікаві ідеї, відтінки та кольори – читайте у матеріалі.

Літній манікюр 2023 у пастельних тонах

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Літній манікюр у ніжних пастельних тонах чудово підійде під будь-яке літнє вбрання, гармонійно поєднуючись із легкими сукнями, сарафанами та шовковими блузами.

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Гарний літній манікюр у пастельних тонах можна створити з використанням техніки омбре, а також ніжним квітковим дизайном.

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Літні нігті з принтом 2023

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Тут можна використовувати, наприклад, анімалістичний принт на манікюрі. Якщо носити вбрання з леопардовими плямами або тигровими смугами ви поки що не наважуєтеся, оберіть цей тренд для літнього манікюру.

Мінімалізм на нігтях влітку 2023

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Багато майстрів – за те, щоб літній манікюр був простим і зрозумілим. У такому разі не потрібно витрачати багато часу та сил, адже достатньо кількох деталей, щоб нігті влітку набули витонченого вигляду.

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Мінімалістичний манікюр стане справжньою окрасою образу на літо.

Некласичний френч у літньому манікюрі 2023

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Це – розвиток мінімалістичного тренду. Простий та елегантний літній дизайн, який можна легко видозмінювати на свій смак. Просто зробіть кінчики нігтів кольоровими або двошаровими.

Однотонний манікюр на літо 2023

Однотонний літній манікюр вже багато років поспіль є універсальним рішенням, як нафарбувати нігті для того чи іншого випадку, адже він приголомшливий лише завдяки правильно підібраному відтінку.

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Саме такий манікюр здатний кардинально вдосконалювати образ, вносячи яскраві та соковиті літні відтінки у вигляд, і захоплюючи акуратністю та вдалою формою нігтиків.

Манікюр на літо з блиском металу

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Фольга, блискітки та гліттер – всі ці елементи здатні внести до манікюру на літо нотки розкоші та сяйва. Професіонали використовують мерехтливі елементи так, що дизайн нігтів не стає химерним, а цікавішим, стильним, незвичайним.

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Як правило, мерехтливі деталі використовуються в літньому манікюрі дуже дозовано, проте їхня присутність дуже актуальна в літньому сезоні 2023.